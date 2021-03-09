VakıfBank, yedinci kez Kupa Voley şampiyonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 25-18, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek, yedinci kez kupanın sahibi oldu. VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, ''Bu sezon hedeflediğimiz ilk kupayı kazanmayı başardık. Türk kadınının başarısı için çıktığımız bu yolda şimdi ki hedefimiz beşinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirmektir'' dedi.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 25-18, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yedinci kez kupanın sahibi oldu. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki finale 4-0'lık seriyle başlayan sarı-siyahlılar, hücum performansıyla teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü de rakibi önünde hücumdaki etkinliğini devam ettiren VakıfBank, ilk seti 25-18 almayı başardı.

Kupa Voley'in MVP'si Zehra Güneş

İkinci setin başında tamamen üstünlüğü eline alan sarı-siyahlılar, iyi servislerle teknik molaya 12-3 önde girerken, bu seti de 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın üçüncü sette karşılaşmaya dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-22 finali de 3-0 kazanarak, yedinci kez Kupa Voley şampiyonu oldu. Axa Sigorta Kupa Voley'in 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) ise VakıfBank'ın orta oyuncusu Zehra Güneş seçildi.

Üstünsalih: Hedefimiz beşinci Avrupa şampiyonluğu

Kupa Voley şampiyonluğunun ardından VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, ''Yedinci kez kazandığımız Kupa Voley şampiyonluğunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şampiyonluk için tüm sporcularımıza, teknik ekibe ve kulübümüzde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hedeflediğimiz ilk kupayı kazanmayı başardık. Türk kadınının başarısı için çıktığımız bu yolda şimdi ki hedefimiz beşinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirmektir. 'Türk kadınının başarısının simgesi' olmuş bir kulüp olarak bunu başaracağımıza inanıyorum. 1986'dan bu yana voleybol aracılığıyla kızlarımıza ilham kaynağı oluyoruz. Geldiğimiz bu noktada bizim başarımız zorunluluktur. Kazandığımız her kupayla Türkiye'nin her bir köşesindeki kızımızın hayal kurmasını sağlıyoruz. Sadece Şampiyonlar Ligi değil, Sultanlar Ligi'nde de 12'nci kez şampiyon olmak istiyoruz. VakıfBank ailesi olarak bundan sonraki süreçte de kızlarımıza güvenmeye, inanmaya devam edeceğiz'' dedi.

VAKIFBANK'IN YEDİ ŞAMPİYONLUĞU

1995, 1997, 1998, 2013, 2014, 2017, 2021

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI VİTRA: 3-0

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Maja, Meliha 4, Zehra 15, Haak 15, Michelle 12, Kübra 8, Ayça (L), Gabi 1, Cansu, Gözde

ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu 4, Boskovic 29, Hande 3, Beyza 3, Elif 2, Thompson 1, Simge (L), Melisa (L), Saliha 4, Fatma 1, Yasemin 2, Mirkovic 1

SETLER: 25-18, 25-19, 25-22

SÜRE: 79 dakika (25', 25', 29')