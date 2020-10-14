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VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor

Ligde altıda altı yapan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında 16 Ekim Cuma günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:50
VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor

VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin dokuzuncu haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u 25-20, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Ligde altıda altı yapan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında 16 Ekim Cuma günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin dokuzuncu haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u 25-20, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde altıda altı yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk setine 5-0'lik seriyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği seti hücum performansıyla 25-20 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-9 önde giren VakıfBank, mola dönüşü file önündeki etkinliğiyle seti 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Sistem9 Yeşilyurt'un üçüncü sette karşılaşmaya tutunmasına izin vermeyen sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen seti 25-22 mücadeleyi de 3-0 kazandı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında 16 Ekim Cuma günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-YEŞİLYURT: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 11, Melis 5, Haak 24, Meliha 2, Kübra 9, Ayça (L), Tuğba 6, Gözde 2, Eda

YEŞİLYURT: D.Cebecioğlu 10, İlayda 3, Alexia 21, Scuka 3, Cross 5, Buket 5, Bihter (L), Burcu, Ece 2, Sude, D.Güç, Aybüke

SETLER: 25-20, 25-19, 25-22

SÜRE: 74 dakika (26', 22', 26')

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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