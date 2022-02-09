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VakıfBank’ın galibiyet serisi sürüyor

VakıfBank, Sultanlar Ligi 18. haftasının kapanış maçında konuk olduğu Bolu Belediyespor’u 3-1 yenerek kazanma serisini sürdürdü. VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Derya Cebecioğlu ve Isabelle Haak 13’er sayı kaydetti. 

09 Şubat 2022 Çarşamba 09:21
VakıfBank’ın galibiyet serisi sürüyor

VakıfBank’ın galibiyet serisi sürüyor

 Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Bolu Belediyespor’a konuk oldu. VakıfBank rakibini 3-1 galip yenerek tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkarttı.

Bolu Karaçayır Spor Salonu’ndaki mücadeleye hızla başlayan VakıfBank ilk sette 25-7’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-20 alan sarı-siyahlılar durumu 2-0 getirdi. Üçünü seti 27-25 kaybeden VakıfBank son sette ise 25-17 ile üstün olan taraftı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Derya Cebecioğlu ve Isabelle Haak 13’er sayı kaydetti. Gabi’nin 10 sayıyla tamamladığı karşılaşmada Kübra Akman 7, Buket Gülübay 6, Meryem Boz 5 ve Tuğba Şenoğlu ise 2 sayı kaydetti. VakıfBank’ta pasör Cansu Özbay da sakatlığının ardından bu karşılaşma ile sahalara döndü. 

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 12 Şubat Cumartesi 13.00’te Nilüfer Belediyespor’u ağırlayacak.

BOLU BELEDİYESPOR – VAKIFBANK: 1-3

SALON: Bolu Karaçayır Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

BOLU BELEDİYESPOR: İdil Naz Kanbur 17, Anetta Havlickova 12, Olena Karchenko 10, Yelyzaveta Samadova 12, Çağla Salih 1, Ceren Baysal 5, Burcu Şentürk 1

VAKIFBANK: Buket Gülübay 6, Tuğba Şenoğlu 2, Kübra Akman 7, Chiaka Ogbogu 20, Gabi 10, Isabelle Haak 13, Meryem Boz 5, Derya Cebecioğlu 13, 

SETLER: 7-25, 20-25, 27-25, 17-25

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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