VakıfBank’ın Kulüpler Dünya Şampiyonası mesaisi başlıyor

VakıfBank son Avrupa şampiyonu unvanıyla katıldığı 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ilk maçına çıkıyor. VakıfBank Spor Kulübü - Sport Center Women’s Club mücadelesi 13 Aralık Çarşamba TSİ 09.00’da başlayacak. Turnuvaya her katılımında podyum gören VakıfBank; 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ilk maçını oynayacak. Hangzhou şehrinde oynanacak mücadelede son iki sezonun Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Asya şampiyonu Sport Center Women’s Club ile 13 Aralık Çarşamba TSİ 09.00’da karşı karşıya gelecek.

Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Oyuncular çok heyecanlı ve motive”

Turnuva öncesinde değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Buraya doğru zamanda geldik ve en iyi şekilde adapte olduk. Oyuncular çok heyecanlı ve motive. Antrenmanlardaki enerji seviyemiz çok yüksek. Zor bir turnuva olacağını biliyoruz. İlk rakibimiz de bizden çok farklı tarzda bir oyun oynuyor. Çok hazırlıklı olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gabi: “Her günü bir final olarak düşüneceğiz”

VakıfBank kaptanı Gabi ise, “Çok heyecanlıyız. Buraya birkaç gün önceden gelmemiz zaman farkı gibi değişliklere alışmamız ve sıkı çalışmamız için fırsat oldu. Her günü bir final olarak düşüneceğiz. Teknik ve son derece hızlı oynayan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. İlk maçta sahada göstereceğimiz tavır çok önemli” değerlendirmelerinde bulundu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 9. kez mücadele edecek. Daha önce 8 katılımında da madalya kazanmayı başaran VakıfBank; 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında şampiyon oldu. Dünyada bu kupayı en çok kupa kazanan takım olan sarı-siyahlılar, bu başarısı ile Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeye de hak kazandı.

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda yer alan VakıfBank Spor Kulübü, Sport Center Women’s Club dışında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile mücadele edecek. Şampiyonada gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar yarı finale yükselecek.