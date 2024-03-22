VakıfBank’ta hedef 10. Kupa Voley şampiyonluğu

VakıfBank, üst üste dördüncü şampiyonluk için mücadele ettiği AXA Sigorta Kupa Voley’in yarı final maçında 23 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, Ankara Spor Salonu’ndaki müsabakayı kazanması durumunda finalde, Fenerbahçe Opet – Türk Hava Yolları eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

VakıfBank, üst üste 3 kez şampiyon olduğu AXA Sigorta Kupa Voley’de toplamda 10. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkıyor. Sarı-siyahlılar, Ankara Spor Salonu’nda oynanacak yarı final karşılaşmasında 23 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. VakıfBank, finale yükselmesi durumunda Fenerbahçe Opet – Türk Hava Yolları eşleşmesinin galibi ile şampiyonluk maçına çıkacak.

“Taraftarımızın da desteğiyle mutlu sona ulaşacağız”

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Kupa Voley öncesinde yaptığı açıklamada “Ankara’ya son üç sezonun şampiyonu olarak gidiyoruz. Bu önemli organizasyonda tekrar Kupa Voley şampiyonu olmak için çok iyi çalıştık ve tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yine çok zorlu eşleşmelerin olduğu bir final etabı oynayacağız. Bu sezon da şampiyon olmamız durumunda üst üste 4. Kupa Voley şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu turnuvada 10. şampiyonluğa ulaşan ilk takım olacağız. İnanıyoruz ki Ankara’da taraftarımızın da desteğiyle birlikte mutlu bir sonuca ulaşacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

VakıfBank şampiyonluğa ulaşırsa ilke imza atacak

VakıfBank, Kupa Voley’de şampiyonluğa ulaşması durumunda organizasyon tarihinde bir ilke de imza atacak. Sarı-siyahlılar, Ankara’da kupayı havaya kaldırması halinde Kupa Voley’de 10 şampiyonluğa ulaşan ilk takım unvanını alacak. Son üç organizasyonda; 2020-21, 2021-2022 ve 2022-23 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, toplamda 9 kez mutlu sona ulaştı.

12 sezon aradan sonra ilk kez yarı finalde rakip oldu

VakıfBank, Kupa Voley’de Eczacıbaşı Dynavit ile 12 sezon aradan sonra ilk kez yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki ekibin 2011-12 sezonunda yarı finalde eşleşmesinin ardından VakıfBank, 2012-13 sezonunda final grubunu rakibinin önünde tamamlayarak şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarındaki final karşılaşmalarında Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Gabi’den son 12 Kupa Voley maçında 128 sayı

VakıfBank kaptanı Gabi Guimaraes, çıktığı son 12 Kupa Voley karşılaşmasında toplam 128 sayı kaydetti ve maç başına yaklaşık 10,7 sayı ortalaması ile oynadı. Zehra Güneş de son 12 Kupa Voley karşılaşmasında toplam 116 sayıya ulaşırken, maç başına ortalama yaklaşık 9,7 sayı ile oynadı.