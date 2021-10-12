VakıfBank’tan derbi zaferi

Yeni sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası zaferi ile başlayan son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yendi.

Eczacıbaşı Spor Salonu’ndaki mücadelenin çekişmeli çeken ilk setini VakıfBank 25-23 kazandı. İkinci seti 25-16 hanesine yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, 3. seti de 25-23 alarak durumu 2-1’e getirdi. VakıfBank, 4. seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Sarı-siyahlılar karar setini ise etkili bir oyun ile 15-11 aldı ve sezonun 2. maçını da galibiyetle tamamladı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 16, Gabi 11 sayı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ve oyuncular Cansu Özbay ile Ayça Aykaç açıklamalarda bulundu.

Guidetti: “Bugün her şeye hazırdık"

Zaferden duyduğu memnuniyeti dile getiren Giovanni Guidetti “Bugün güçlü bir takıma karşı oynadık. Eczacıbaşı Dynavit harika bir maç çıkarttı. Boskovic de günün etkili isimlerindendi. Ancak biz de bugün her şeye hazırdık. Gabi ve Ayça özellikle çok iyi bir maç çıkarttı. Derya oyuna girdiğinde oldukça etkili oldu. Tuğba ilk setin iyi isimlerindi. Hala olabileceğimizin en iyisinden uzaktayız ancak buna rağmen kazanmış olmak oldukça mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

VakıfBank’ın pasörü Cansu Özbay ise “Bugün bu önemli maçı kazandığımız için çok mutluyum. Takım olarak geriye düşmüş olsak da ortaya koyduğumuz takım oyunu ile maçı kazanmayı bildik. Rakibimiz de çok iyi oynadı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Ayça Aykaç ise “Bizim için zorlu bir maçtı. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Skorda geriye düşmüş olsak da toparlanmayı bildik ve çok güzel bir iş başardık” dedi.

VakıfBank sezonun üçüncü haftasında 16 Ekim Cumartesi, 13.00’te Fenerbahçe Opet’i VakıfBank Spor Sarayı’nda ağırlayacak.