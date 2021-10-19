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VakıfBank’tan Karayolları’na set yok 

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nin dördüncü haftasında konuk olduğu Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

19 Ekim 2021 Salı 18:32
VakıfBank’tan Karayolları’na set yok 

VakıfBank’tan Karayolları’na set yok 

  

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde dördüncü maçında Karayolları’nı 3-0 yendi.

Başkent Voleybol Salonu’ndaki karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan VakıfBank ilk seti 25-16 hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sette de hız kesmedi ve 25-21’lik set skoru ile durumu 2-0’a getirdi. 3. sette ise VakıfBank, rakibine sadece 6 sayı vererek maçı 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Chiaka Ogbogu 18 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken; Meryem Boz 13, Michelle Bartsch-Hackley 10 sayı kaydetti.

VakıfBank sezonun beşinci haftasında 23 Ekim Cumartesi, 13.00’te Bolu Belediyespor’u konuk edecek.

KARAYOLLARI – VAKIFBANK: 0-3 

SALON: Başkent Voleybol Salonu 

HAKEMLER: Bilal Çağlar, Tolgacan Dinçer

KARAYOLLARI: Ceren Karagöl 1, Selin Navruz 5 (L), Zeliha Küçükkardaş 6, Yulia Gerasymova 7, Merve Nezir 8, Ayçin Akyol 10, Tuğçe Ceyhan 12, Yasemin Özel 16, Kübra Kegan 18

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Cansu Özbay 3, Tuğba Şenoğlu 4, Chiaka Ogbogu 7, Melis Gürkaynak 8, Meryem Boz 13, Michelle Bartsch-Hackley 14, Aylin Acar 16 (L), Derya Cebecioğlu 17

SETLER: 16-25, 21-25, 6-25

SÜRE: 70 dk (27, 24, 19)

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankKarayollariVoleybol
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