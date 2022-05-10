VakıfBank’tan muhteşem geri dönüş

Sarı-siyahlılar, rakibini 3-2 yenerek final serisinde durumu 2-2’ye getirdi. Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyon 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşma ile belli olacak.

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluktan bir maç uzakta. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan sarı-siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek seride eşitliği sağladı.

Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini 25-23 Fenerbahçe Opet aldı. 2. seti de 25-19 geride kapatan VakıfBank, üçüncü sette ise son bölümde Tuğba Şenoğlu’nun servislerinde yakaladığı 8-0’lık seriyle 25-19 seti hanesine yazdırdı ve durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette çok güçlü bir performans ortaya koyan VakıfBank rakibine sadece 14 sayı verdi ve maçı karar setine taşıdı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan karar setini 16-14 alan VakıfBank seriyi 2-2’ye getirdi.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Gabi 16 sayı kaydetti. Karşılaşmada çift haneye ulaşan bir diğer VakıfBank oyuncusu Tuğba Şenoğlu ise 13 sayısıyla muhteşem geri dönüşte büyük rol oynadı.

Giovanni Guidetti: “Bu geri dönüşü yalnızca olağanüstü oyuncular yapabilirdi”

Karşılaşmanın ardından takımının geri dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Başanterönü Giovanni Guidetti: “Maçtan önce geri döneceğimizi konuşmuştuk ve bunu başaran oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün sadece seriye dönmedik. Maçın içinde defalarca geri düştük, karar setinde 6-2’den döndük. Bunu sadece ve sadece olağanüstü oyuncular yapabilir. Bu yüzden onları en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde yine çok zorlu bir maç daha var. Onu da kazanıp bu muhteşem sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Zehra Güneş: “Kazanmak için değil hayatta kalmak için oynadık”

13 sayıyla VakıfBank’ın zaferinde önemli rol oynayan bir diğer isim Zehra Güneş ise, “Maç öncesinde koçumuz bize ‘Kazanmak için değil hayatta kalmak için sahaya çıkın’ demişti. Biz de öyle yaptık ve son maçımız gibi oynadık. Sahada yüksek kalitede bir maç vardı. Şimdi önümüzde 1 maç kaldı. Sahamızda onu da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuğba Şenoğlu: “Geri düştüğümüzde ‘bitti’ diye düşünmedik”

Geri dönüşün en büyük mimarlarından Tuğba Şenoğlu ise, “2-0 geriye düştüğümüzde ‘bitti’ diye düşünmedik ve mücadele etmeye devam ettik. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Seriyi 5. maça, taraftarlarımızın önüne taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

İki takım serinin beşinci maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyon 12 Mayıs Perşembe belli olacak.

FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK: 2-3

SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar 8, Naz Aydemir Akyol 2, Mina Popovic 5, Melissa Vargas 32, Arina Fedorovtseva 22, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Ana Cristina 1, Buse Ünal, Cansu Çetin, Tutku Yüzgenç

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Kübra Akman 4, Gabi 16, Michelle Bartsch-Hackley 5, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 21, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu 13, Chiaka Ogbogu 3

SETLER: 25-23, 25-19, 19-25, 14-24, 14-16

SET SÜRELERİ: 119 dakika (27’, 23’, 26’, 21’, 22’)