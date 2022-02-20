VakıfBank’tan üst üste 20. zafer

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında Mert Grup Sigorta’yı konuk etti. Sarı-siyahlılar maçın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi 3-0 kazandı. VakıfBank’ta Issbelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Gabi ise 13 sayı kaydetti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı-siyahlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk bölümü çekişmeli geçen açılış setinde VakıfBank, 6-6’dan sonra rakibine sadece 6 sayı daha vererek, 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-19’luk skorla durumu 2-0 getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 13, Kübra Akman 8, Derya Cebeioğlu 6, Melis Gürkaynak ise 5 sayı kaydetti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 27 Şubat Pazar 16.00’da, Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.

VAKIFBANK – MERT GRUP SİGORTA: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Kübra Akman 8, Melis Gürkaynak 5, Gabi 13, Isabelle Haak 15, Derya Cebecioğlu 6,

MERT GRUP SİGORTA: Gaila Gonzales 13, Özge Nur Çetiner 1, Miroslava Paskova 9, Ayça İsmailcebioğlu 1, Merve İkbal Albayrak 2, Merve Cepni 1

SETLER: 25-12, 25-19, 25-28

SET SÜRELERİ: 75 dakika (23’, 25’, 27’)