Valencia Basket 66-52 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında Valencia Basket’e 66-52 yenildi.La Fonteta’da oynanan maça Nando De Colo, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, çeyreği 18-10 geride kapattı. İkinci periyotta 7-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, farkı 3 sayıya indirdi. (20-17) 9-2’lik seri ile skoru 28-28’te eşitleyen Kokoskov’un öğrencileri, rakibinin ise 9-0’lık serisine engel olamadı ve soyunma odasına 37-28 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere kadar çıkaran İspanyol ekibi karşısında De Colo ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, çeyreği 45-39 geride tamamladı. Dördüncü çeyrekte fark açılırken, Fenerbahçe Beko mücadeleden 66-52 mağlup ayrıldı.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 18-10

2.Çeyrek: 19-18

3.Çeyrek: 8-11

4.Çeyrek: 21-13

(Fenerbahçe)

