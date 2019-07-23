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Vedat Muriqi boş geçmiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi oynadığı her maçta gol atıyor.

Vedat Muriqi boş geçmiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi oynadığı her maçta gol atıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 07:29
Vedat Muriqi boş geçmiyor

Vedat Muriqi boş geçmiyor

   Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi oynadığı her maçta gol atıyor.Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk maçında Wolfsburg'la karşılaştı. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe'nin golünü 25'te Vedat Muriqi kaydederken Wolfsburg'un golü ise 63'te Wout Weghorst'tan geldi.Vedat Muriqi bir golünün yanında bir pozisyonda da direğe takılırken Fenerbahçe zaman zaman etkili bir görüntü çizdi. Hücumda etkili oynayan Ersun Yanal'ın öğrencilerinin üç topu direkten döndü.Vedat Muriqi bir golünün yanında bir pozisyonda da direğe takılırken Fenerbahçe zaman zaman etkili bir görüntü çizdi. Hücumda etkili oynayan Ersun Yanal'ın öğrencilerinin üç topu direkten döndü.Maçta genç isimlerden Murat Sağlam sağ bekte görev yaparak başlarken genç oyuncu sergilediği performansla alkış aldı. Murat'la birlikte savunmada öne çıkan diğer isim Jailson oldu. Savunmanın merkezinde görev yapan Jailson, olumlu bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVedat MuriqiWolfsburg
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