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Vedat Muriqi Fenerbahçe'de

  Fenerbahçe ismi uzun süredir Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi renklerine bağladı.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'de

  Fenerbahçe ismi uzun süredir Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi renklerine bağladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:51
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de

Vedat Muriqi Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe ismi uzun süredir Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi renklerine bağladı.Transfer döneminin gündeminden düşmeyen ismi Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi’in yeni takımı Fenerbahçe oldu… Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabetine neden olan Vedat Muriqi ile dün akşam bir kez daha görüşen sarı lacivertliler transferi bitirdi. 25 yaşındaki golcü futbolcu önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un evinde dün gece gerçekleşen zirve sonucunda Vedat Muriqi transferinde sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşırken, detaylara sadece SKOR ulaştı.

Alınan bilgiye göre, ayağından geçirdiği sakatlık nedeniyle evinde istirahat eden ancak transfer görüşmelerini aksatmadan yürüten Semih Özsoy, Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşıldıktan sonra Muriqi'in menajerini evine davet etti.

Menajer Haluk Canatar'ın bizzat katıldığı, Muriqi'in de telekonferansla dahil olduğu görüşmede taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan son görüşmenin ardından Muriqi transferi Fenerbahçe açısından olumlu sonuçlanırken resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Muriqi: Galatasaray'da oymak istiyorum demedim 

Görüşmede Semih Özsoy'un Muriqi'e son günlerde basında çıkan “Galatasaray'a gitmek istiyorum” sözlerinin doğru olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

Muriç'in de, “Asla öyle bir ifadem olmadı. Galatasaray'da oynamak istiyorum demedim. Yaptığım yazılı açıklamada da böyle bir ifade yok. Fenerbahçe için artık elimden gelen her şeyi yapacağım” dediği ifade edildi.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Vedat MuriqiFenerbahçe
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