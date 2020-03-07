Vodafone Kupası'nda seyirci rekoru

Beşiktaş ve Atlético de Madrid kadın futbol takımlarının karşılaştığı maçı 33 bin kişi izledi. Vodafone Kupası, bir kadın futbol müsabakasında en fazla seyirci bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti. Maç bitiminde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin katılımıyla düzenlenen törende iki takımın kaptanları kupayı birlikte kaldırdı.

7 Mart 2020 – Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın sponsoru Vodafone’un Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Vodafone Park’ta düzenlediği Vodafone Kupası’nda tribün rekoru kırıldı. Beşiktaş JK ve Atlético de Madrid kadın futbol takımlarının karşılaştığı ve 33 bin kişinin izlediği Vodafone Kupası, Türkiye’de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olarak rekora imza attı. Futbolda #BenVarım diyen kadınlara destek amacıyla düzenlenen maçı 2-0’lık skorla Atlético de Madrid kazanırken, maç bitiminde her iki takım da kupa kaldırdı. Maç, Vodafone TV’den de canlı yayınlandı. Vodafone, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.

Futbolun şampiyon kadınları

2016-17 sezonundan bu yana Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2018-19 sezonunda bu ligdeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Başarılı takım, bu şampiyonluğun ardından Hollanda'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Atlético de Madrid Kadın Futbol Takımı ise geçen yıl İspanya Kadınlar Futbol Ligi’nin 24. haftasında Barcelona’yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırdı.