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Vodafone Park’ta ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri"

 Beşiktaş evinde Sivasspor'a yenilince, taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto ederk istifa etmesini dile getirdiler.

19 Ocak 2020 Pazar 21:11
Vodafone Park’ta ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri"

Vodafone Park’ta ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri"

   Beşiktaş evinde Sivasspor'a yenilince, taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto ederk istifa etmesini dile getirdiler.Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı maçta lider Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca etkili olmakta ve net pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, beklenen futbolundan uzak kaldı. Beşiktaş’ın aldığı mağlubiyet, Vodafone Park’ı dolduran tribünlerin protestosuna sahne oldu. Beşiktaş taraftarları, Abdullah Avcı ve futbolculara tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.

Maçın son bölümüne girilirken tribünlerden önce “Sergen Yalçın” tezahüratları yükseldi. Beşiktaş taraftarları, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın’ı takımın başında görmek istediklerini bir kez daha dillendirmiş oldular. Karşılaşmanın son dakikalarında ise Abdullah Avcı’ya tepki vardı. Beşiktaş taraftarları, “Avcı istifa” diye bağırarak tecrübeli teknik adama olan tepkilerini gösterdiler.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAbdullah Avcı
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