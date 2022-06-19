Yabancı oyuncu kuralı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da toplandı.Toplantıda yeni sezonda 8+3 yabancı kuralının devam etmesine karar verildi.Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyona kulüplerin görüş ve önerilerini iletti ve ve TFF'nin yeni yönetimine başarılar diledi.

Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda şu kararları aldı:

2- TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

3- A Milli Takımımızın, Lüksemburg ile 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı Başakşehir Fatih TerimStadyumu'nda oynanacaktır.”