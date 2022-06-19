Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yabancı oyuncu kuralı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da toplandı.T

19 Haziran 2022 Pazar 07:41
Yabancı oyuncu kuralı açıklandı

Yabancı oyuncu kuralı açıklandı

   Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da toplandı.Toplantıda yeni sezonda 8+3 yabancı kuralının devam etmesine karar verildi.Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyona kulüplerin görüş ve önerilerini iletti ve ve TFF'nin yeni yönetimine başarılar diledi.

Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda şu kararları aldı:

   ”1- 2022 – 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine, TFF 1. Ligde ise yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek, lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir.

2- TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

3- A Milli Takımımızın, Lüksemburg ile 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı Başakşehir Fatih TerimStadyumu'nda oynanacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuYabancı Oyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu
Filenin Efeleri namaplup finalde
Filenin Efeleri namaplup finalde
Türkiye Yoga Asana Yarışması'nın sonuçları belli oldu
Türkiye Yoga Asana Yarışması'nın sonuçları belli oldu
Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti
Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti
TFF yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’den ‘istifa’ talebi
TFF yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’den ‘istifa’ talebi
Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu
Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu
 Cengiz Ünder: “Çok denedim ama atamadım”
 Cengiz Ünder: “Çok denedim ama atamadım”
Fenerbahçe Bruma'yı açıkladı
Fenerbahçe Bruma'yı açıkladı
Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri Mehmet Aurelio oldu
Fenerbahçe’nin yeni teknik menajeri Mehmet Aurelio oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim