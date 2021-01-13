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Yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkartıldı

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in ikinci yarısında yabancı sayısının artırılması kararını aldıklarını açıkladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:16
Yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkartıldı

Yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkartıldı

   Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in ikinci yarısında yabancı sayısının artırılması kararını aldıklarını açıkladı.

    (TFF) Başkanı Nihat Özdemir sıkışık takvim nedeniyle 14 olan yabancı sınırının 16’ya çıkartılacağını söyledi.

  (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde 14 yabancı sayısını ikinci yarıda 16’ya çıkarma kararı aldık. Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararları aldık” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 13.01.2021 18:35
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Nihat Özdemir
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