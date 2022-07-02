Yasmani ve Özkan’dan da altın geldi

Türkiye, Akdeniz Oyunları’nda atletizmin ikinci gününde iki altın, bir gümüş madalya daha kazanarak toplam madalya sayısını yediye yükseltti.Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engel yarışında Akdeniz Oyunları rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Özkan Baltacı da çekiç atmada altın madalya kazandı.Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda atletizmin ikinci gününde iki altın, bir gümüş madalya daha kazanarak toplam madalya sayısını yediye yükseltti.

Atletizmde ilk gün gelen dört madalyadan sonra müsabakaların ikinci gününde de Yasmani Copello ve Özkan Baltacı, Akdeniz Oyunları şampiyonluğuna ulaştı. 4100 bayrak takımı ise gümüş madalya elde etti.

Özkan Baltacı, çekiç atma mücadelesinde 74.34'lük atışıyla kariyerindeki ilk Akdeniz Oyunları madalyasını kazandı. Rum ve İtalyan rakiplerinin önünde altın madalyayı elde eden Baltacı, Eşref Apak'tan sonra Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk kazanan ikinci Türk çekiççi oldu.

35 yaşındaki deneyimli milli atlet Yasmani Copello ise, Akdeniz Oyunları'nda 2018 yılında kaybettiği finalin rövanşını aldı. Copello, Tarragona'nın şampiyonu Fransız Ludvy Vaillant'ın önünde 48.27'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaşırken, hem altın madalya aldı hem de Fransız rakibine ait oyunlar rekorunu geliştirdi.

İkinci günün kapanış yarışı olan 4100 metre finalinde ise Milli Takım ikinci sırayı elde etti. Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev dörtlüsü, 38.98'lik dereceyle İtalya'nın sadece 0.03 saniye arkasında gümüş madalyada kaldı.

3000 metre su engelli finalinde Tuğba Güvenç, müsabakayı tamamlayamazken, 400 metre seçmelerinde Sinan Ören (47.10) ve Oğuzhan Kaya (47.43) başarılı olamadı. Erkekler yüksek atlama finalinde ise Alperen Acet, 2.13 ile dokuzuncu sırada kaldı. 800 metrede ise Salih Teksöz, serisinde 1:50.05 ile dördüncü olarak elendi.

Sabah yapılan yarı maraton mücadelelerinde ise Meryem Erdoğan ve Sezgin Ataç dördüncü olarak finiş gördüler. Meryem Erdoğan, 1:14:11'lik derecesiyle altı saniye farkla kürsüyü kaçırırken, erkeklerde de Sezgin Ataç 1:05:02 yaptı ve beş saniye farkla dördüncü sırada kaldı. Erkekler yarı maratondaki diğer milli atlet Ramazan Özdemir ise finiş göremedi.

Oyunlarda atletizmin üçüncü gününde yine önemli isimler sahnede olacak. Üçüncü günde tam 16 ay-yıldızlı atlet yarışacak. Geçen hafta Türkiye rekorunu kıran Mikdat Sevler 110 metre engellide yarışırken, 100 metre engellide Şevval Ayaz mücadele verecek. Cirit atmada Eda Tuğsuz, Esra Türkmen ve Emin Öncel, sırıkta Ersu Şaşma, üç adımda Tuğba Danışmaz, 200 metrede Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey ve Mizgin Ay sahnede olacak.

Seansın sonuna doğru 800 metrede Ekaterina Guliyev ve Tuğba Toptaş, 1500 metrede Ramazan Barbaros, 400 metrede Büşra Yıldırım, 5000'de ise Emine Hatun Mechaal ve Yasemin Can madalya için yarışacaklar.

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