Yazın son ayında spor aktivitelerine ağırlık verin





Çocukların spor yapması, sağlıklı büyüme ve ruhsal gelişim için önemlidir. Araştırmalar, çocukların düzenli fiziksel aktivite ve spor yapmalarının pek çok faydası olduğunu göstermektedir. Spor yapmak, çocukların özgüvenlerini artırır, sosyalleşmelerini sağlar, merak ve keşfetme becerilerini destekler. Ayrıca fiziksel aktivite eksikliği, erken yaştan itibaren obezite, kalp hastalığı ve diyabet gibi durumların ortaya çıkmasına katkıda bulunarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Erken çocukluk döneminde sporla tanışmanın çok sayıda yararı var

Yaz tatili, çocuklara ve gençlere farklı spor dallarını deneme ve keşfetme şansı sunar. Örneğin, plaj voleybolu, su topu, sokak basketbolu, mini golf, tenis, jimnastik, voleybol sörf, yüzme veya dağ bisikleti gibi sporlar, farklı kas gruplarını çalıştırır ve yeni deneyimler sunar. Bu gibi sporlar özellikle yaz döneminde çok daha rahat şartlarda yapıldığından bunların denenmesi daha kolaydır.

Erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin, kişilik ve karakter oluşumunda ilerleyen yaşlarda etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çocukların sağlıklı büyümeleri için hareket ve fiziksel aktiviteye yönelmesini sağlayan ebeveynler ve eğitimcilerin desteği önemlidir. Erken yaşta spor alışkanlığı kazanan bireyler bunu hayatın bir gerekliliği olarak görür ve spor yapmayı bir rutin haline dönüştürür. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü, çocuklarını sporla yeni tanıştıracak olan veliler ve profesyonel sporcu aileleri için bazı önerilerde bulundu.

Spora yeni başlayanların farklı branşlarla tanışmasını sağlayın

Eğer spora çocuğunuzu yeni başlatmayı düşünen bir veliyseniz, öncelikle çocuğunuza farklı spor dallarını tanıtmaya çalışan ve onun ilgi alanlarına uygun bir spor dalı seçmesi için yardımcı olun.

Sporu eğlenceli bir hale getirin, yaptığı spordan keyif aldığı ve mutluluk duyduğu sürece spor yapmak onun için adeta oyun oynamak gibi zevk alacağı bir aktiviteye dönüşecektir.

Çocuğunuzu spora başlatmadan önce mutlaka doktoruna danışın. Böylece onun fiziksel durumuna ve yeteneklerine uygun spor dallarını belirlemeniz daha kolay olacaktır.

Bireyselin yanında takım sporlarını da denemesine destek olun. Hem takım sporlarını hem de bireysel sporları deneyimleyen çocuk kendisinin hangisine daha uygun olduğunu keşfedecektir.

Çocuk istekliyse yaz spor okulları ve spor kampları bunun için birebirdir. Çocuğunuz hem bir uzman eşliğinde spor yapar hem de yapmış olduğu sporu doğru bir biçimde öğrenir.

Çocuğunuzun üzerinde baskı kurmayın, çocuğunuz ilerde profesyonel bir sporcu olacak diye bir şart yok. Hobi olarak spor yapması bile onun hem fiziksel hem ruhsal açıdan çok daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Çocuğunuzun sporla ilgilenmeye başlamasını istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri ona örnek olmaktır. Hafta sonları veya müsait zamanlarınızda beraber spor yapın. Onlarla spor arkadaşı olun. Böylece çocuk, aktivitelerden daha fazla keyif alacaktır. Doğa yürüyüşleri ve trekking gibi etkinlikler, çocukların doğayla iç içe olmalarını ve fiziksel aktivite yapmalarını teşvik eder. Ailecek doğa yürüyüşlerine katılarak çocuklarınızın doğal ortamda spor yapmanın keyfini yaşamalarını sağlayabilirsiniz.

Profesyonel sporcu aileleri sporcuların yaz tatilinde spor dışı aktivitelerine destek olmalılar:

Öncelikle tatil dinlenmek için çok iyi bir fırsattır ve profesyonel sporcuların da vücutlarının dinlenmeye ihtiyacı vardır. Yaz tatilinde farklı antrenman programlarıyla dinlenme ve formda kalma dengesi korunurken, spor dışı aktiviteler de yapılmalı ve sporcuların tek yönlü yetişmeleri için kitap okuma, film izleme, müzik dinleme gibi zihinsel aktivitelerle bilgi birikimlerinin de artmasına destek olunmalıdır.

Yaz döneminde beslenme programları da gözden geçirilmeli, taze meyve ve sebzeyi daha fazla içeren zengin diyetler uygulanmalıdır.

Yaz tatillerini sporla ilgili kamplara veya yaz okullarına katılarak geçiren profesyonel sporcular teknik becerilerini geliştirme, yeni stratejiler öğrenme ve diğer sporcularla etkileşimde bulunma ve arkadaşlıklar geliştirme fırsatı da elde eder.

Çocuğuma Uygun Sporu Nasıl Seçerim?