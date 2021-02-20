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Y.Denizlispor 1-Gençlerbirliği 0

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:14
Y.Denizlispor 1-Gençlerbirliği 0

Y.Denizlispor 1-Gençlerbirliği 0

   Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.Gençlerbirliği ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Yukatel Denizlispor, lig tarihinde rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi devam ettirdi.Y.Denizli deplasmanında oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Gençlerbirliği ise, son galibiyetini aldığında takvim yaprakları Kasım 2005'i gösteriyordu.

   Karşılaşmada 19. dakikada Yukatel Denizlispor, Mesanovic ile 1-0 öne geçti.Kalan bölümde başka gol olmayınca Yukatel Denizlispor maçı 1-0 kazanarak altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı.

    Yukatel Denizlispor bu sonuçla puanını 21'e çıkartırken, Gençlerbirliği ise 20 puanda kaldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporGençlerbirliği
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