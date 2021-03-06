06 Mart 2021 Cumartesi 18:43
Y.Denizlispor 3- Y.Malatyaspor 2
Süper Lig 'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.Karşılaşmada 16. dakikada Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.31. dakikada Denizlispor, Hugo Rodallega'nın karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.44. dakikada Denizlispor, Recep Niyaz ile 2-1 öne geçti.İlk yarı Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 77. dakikada Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in attığı golle karşılaştırmada durumu 2-2 yaptı.80. dakikada Denizlispor, Hadi Sacko'nun attığı golle 3-2 öne geçti.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.