Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti
Süper Lig 39. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek Lig'den düşen ilk takım oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan ve 28 puanda kalan Y.Denizlispor’un, ligin bitimine 3 maç kala küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig’de bu sezon küme düşen ilk ekip olan T.Denizlispor, 2010-11 ve 2018-19 yılları arasında TFF 1. Lig’de mücadele etmişti. Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig’e dönen Ege temsilcisi, 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig’de yer alacak.
Çaykur Rizespor ise, puanını 45’e yükselterek kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı. Denizlispor ligde kalan maçlarında Hatayspor (D), Galatasaray ve Fatih Karagümrük (D) ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise, bir sonraki maçında Yeni Malatyspor’u ağırlayacak.