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Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti

Süper Lig 39. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek Lig'den düşen ilk takım oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 18:19
Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti

Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti

   Süper Lig 39. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek Lig'den düşen ilk takım oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında  72. dakikasında Çaykur Rizespor, Braian Samudio ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

   Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan ve 28 puanda kalan Y.Denizlispor’un, ligin bitimine 3 maç kala küme düşmesi kesinleşti.

  Süper Lig’de bu sezon küme düşen ilk ekip olan T.Denizlispor, 2010-11 ve 2018-19 yılları arasında TFF 1. Lig’de mücadele etmişti. Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig’e dönen Ege temsilcisi, 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig’de yer alacak.

  Çaykur Rizespor ise, puanını 45’e yükselterek kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı. Denizlispor ligde kalan maçlarında Hatayspor (D), Galatasaray ve Fatih Karagümrük (D) ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise, bir sonraki maçında Yeni Malatyspor’u ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporÇaykur Rizespor
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