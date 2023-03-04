Yedi gollü maçın galibi F.Karagümrük…F.Karagümrük 4 - DG Sivasspor 3

Spor Toto Süper Lig 24.hafta maçında Fatih Karagümrük, DG Sivasspor karşısında 1-0 yenik düşmesine karşın karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu ve osman Gökhan bilir hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 27.dakikasında DG Sivasspor Jordy Caicedo ile 1-0 öne geçti.34.dakikada F.Karagümrük’te Fabio Borini sarı kart gördü.40.dakikada DG Sivasspor’da Dimitris Goutas sarı kart gördü.45+4.dakikada F.karagümrük Mbaye Diagne ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53.dakikada F.Karagümrük Mbaye Diagne ile skoru 2-1 yaptı.66.dakikada DG Sivasspor’da Isaac Cofie oyundan çıktı.Yerine Clinton N’Jie oyuna girdi.69.dakikada F.Karagümrük, Magomed Ozdoev ile 3-1 öne geçti.

69.dakikada F.Karagümrük’te Ebrima Colley oyundan çıktı.Yerine Adem Ljajic oyuna girdi.73.dakikada F.Karagümrük’te Andrea bertolcacci sarı kart gördü.77.dakikada F.Karagümrük’te Andrea Bertolacci ve Magomed Ozdoev oyundan çıktılar.Yerine otobek Shukurov ve Sofiane Feghouli ouına girdiler.

80.dakikada Mbaye Diagne ile F.Karagümrük skoru 4-1 yaptı.82.dakikada DG Sivasspor’da Max gradel ve Sami Saiz oyundan çıktılar.Yerine Alaaddin Okumuş ve Leke James oyuna girdiler.84.dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne ve Fabio Borini oyundan çıktılar.Yerine Colin Kazım ve Saba Lobjanidze oyuna girdiler.

89.dakikada F.Karagümrük’te Matteo Ricci sarı kart gördü.90.dakikada DG Sivasspor’da Aaron Appindangoye ve Jordy Caicedo oyundan çıktılar.Yerine Samba Camara ve Ahmed Musa oyuna girdiler.90+1.dakikada DG Sivasspor Leke James ile skoru 4-2 yaptı.90+5.dakikada DG Sivasspor Leke James ile skoru 4-3 yaptı.Kalan dakikikalarda başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde DG Sivasspor’u 4-3 yendi.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 29 yaparken, DG Sivasspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig 25. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF