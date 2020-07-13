Yeni Malatyaspor 0 - Beşiktaş 1
Beşiktaş deplasmanda Yeni malatyaspor'u 1-0 yenerek 3.lük iddiasını sürdürdü.Süper Lig'de 3'üncülük mücadelesi veren Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle kazandı.Ligde Sivasspor ile birlikte 3'üncülük yarışı veren siyah beyazlılar 2 hafta kala iddiasını sürdürmeyi başardı.
49'uncu dakikada VAR incelemesi sonrasında Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle'un Gökhan'a faul yaptığını tespit etti ve penaltı kararı verdi.Caner Erkin, penaltı atışından takımını 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş bu skorla 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 56'ya çıkarıp Sivasspor takibini sürdürdü.Yeni Malatyaspor ise bitime 2 hafta kala 32 puanda 15'inci sırada kaldı.