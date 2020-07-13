Yeni Malatyaspor 0 - Beşiktaş 1

Beşiktaş deplasmanda Yeni malatyaspor'u 1-0 yenerek 3.lük iddiasını sürdürdü.Süper Lig'de 3'üncülük mücadelesi veren Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle kazandı.Ligde Sivasspor ile birlikte 3'üncülük yarışı veren siyah beyazlılar 2 hafta kala iddiasını sürdürmeyi başardı.

Öte yandan Ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor Beşiktaş'a karşı tek golle kaybederek ağır bir yara aldı.İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ikinci yarının hemen başında Beşiktaş penaltı kazandı.

49'uncu dakikada VAR incelemesi sonrasında Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle'un Gökhan'a faul yaptığını tespit etti ve penaltı kararı verdi.Caner Erkin, penaltı atışından takımını 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş bu skorla 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 56'ya çıkarıp Sivasspor takibini sürdürdü.Yeni Malatyaspor ise bitime 2 hafta kala 32 puanda 15'inci sırada kaldı.