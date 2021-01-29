Yeni Malatyaspor 0 -F.Karagümrük 0
Süper Lig’in 22. haftasında açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.10 Kişi kalan Yeni Malatyaspor karşısında Karagümrük’ün ikinci yarıdaki baskısınarağmen iki taraf ta gol yollarında başarılı olamadılar.Karşılaşma golsüz sona erdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 28 puana, konuk takım ise 31 puana yükseldi.Son 3 deplasman maçından 7 puan toplayan Karagümrük ligin 23. haftasında Çarşamba günü Gaziantep FK ile İstanbul’da; Yeni Malatyaspor ise Perşembe günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Dk. 67 Jimmy Durmaz), Ndao (Dk. 90+3 Salibur), Ndiaye (Dk. 90 Emre Çolak), Biglia, Borini (Dk. 90 Vato Arveladze), Sobiech (Dk. 67 Mevlüt Erdinç)
Kırmızı kart: Dk. 43 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Lukoki, Dk. 43 Adem Büyük, Dk. 70 Hadebe (Yeni Malatyaspor), Dk. 34 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)