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Yeni Malatyaspor 0- Gençlerbirliği 0

Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:07
Yeni Malatyaspor 0- Gençlerbirliği 0

Yeni Malatyaspor 0- Gençlerbirliği 0

   Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.Süper Lig’de 30. hafta tehlike bölgesini yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti.İki taraf da oyunda istediği etkinliği sahaya yansıtamazken taraflar 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrıldı ve puanları bölüştü.Yeni Malatyaspor 4, Gençlerbirliği ise 8 şuta imza atabilirken bunların 1’er tanesi direkten döndü ayrıca iki takım birer kez isabetli şut atabildi. Bu sonuca göre yüzde 61’le topa sahip olan ancak sonuca gidemeyen konuk ekip Gençlerbirliği 32 puana yükseldi, ev sahibi Yeni Malatyaspor ise puanını 29 yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGençlerbirliği
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