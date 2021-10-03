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Yeni Malatyaspor 0 Hatayspor 2

Süper Lig 8. hafta maçında Yeni malatyaspor evinde Hatayspor'a 2-0 yenildi.

03 Ekim 2021 Pazar 15:33
Yeni Malatyaspor 0 Hatayspor 2

Yeni Malatyaspor 0 Hatayspor 2

   Süper Lig 8. hafta maçında Yeni malatyaspor evinde Hatayspor'a 2-0 yenildi.Karşılaşmanın.29. dakikasında Hatayspor'da Ayoub El Kaabi sarı kart gördü.35. dakikada hatayspor, Ayoub El Kaabi  ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Yeni Malatyaspor'da Didier Ndon sarı kart gördü.45. dakikada Hatayspor'da Munir sarı kart gördü.Karşılaşmanınn ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar sarı kart gördü.70. dakikada Hatayspor, Mohammed Kamara ile skoru 2-0 yaptı.87. dakikada hatayspor^da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.karşılaşmadan Hatayspor 2-0 üstün ayrışdı.

    Bu sonuçla Hafayspor puanını 16 yaparken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.Süper Lig 9. Hafta maçlarında Hatayspor evinde Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. 

Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Oussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Rayane Aabid, Didier Ndong, Jospin Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Tetteh, Mounir Chouiar 

Teknik Direktör:İrfan Buz

Hatayspor:Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Ruben Ribeiro , Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Mehdi Boudjemaa, Ayoub El Kaabi,Dylan Saint-Louis

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Puan Tablosu;

Süper Lig 8. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 9. Hafta Maç Programı;

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporHatayspor
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