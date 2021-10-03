Yeni Malatyaspor 0 Hatayspor 2
Süper Lig 8. hafta maçında Yeni malatyaspor evinde Hatayspor'a 2-0 yenildi.Karşılaşmanın.29. dakikasında Hatayspor'da Ayoub El Kaabi sarı kart gördü.35. dakikada hatayspor, Ayoub El Kaabi ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Yeni Malatyaspor'da Didier Ndon sarı kart gördü.45. dakikada Hatayspor'da Munir sarı kart gördü.Karşılaşmanınn ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar sarı kart gördü.70. dakikada Hatayspor, Mohammed Kamara ile skoru 2-0 yaptı.87. dakikada hatayspor^da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.karşılaşmadan Hatayspor 2-0 üstün ayrışdı.
Bu sonuçla Hafayspor puanını 16 yaparken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.Süper Lig 9. Hafta maçlarında Hatayspor evinde Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Oussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Rayane Aabid, Didier Ndong, Jospin Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Tetteh, Mounir Chouiar
Hatayspor:Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Ruben Ribeiro , Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Mehdi Boudjemaa, Ayoub El Kaabi,Dylan Saint-Louis
Teknik Direktör:Ömer Erdoğan
Puan Tablosu;
Süper Lig 8. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lİg 9. Hafta Maç Programı;