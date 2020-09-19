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Yeni Malatyaspor 1- Göztepe 1

Yeni Malatyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

19 Eylül 2020 Cumartesi 09:07
Yeni Malatyaspor 1- Göztepe 1

Yeni Malatyaspor 1- Göztepe 1

   Yeni Malatyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Göztepe 4 puana yükseldi, Yeni Malatyaspor ise ilk puanını elde etti.Süper Lig’de ikinci haftanın açılış maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Açılış haftasında konuğu Denizlispor’u 5-1 yenen ve sezona flaş bir başlangıç yapan Göztepe ile ilk hafta deplasmanda Fatih Karagümrük’e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken puanlar da paylaşıldı.

   Göztepe, 19’da Soner Aydoğdu’nun enfes ara pasında topla buluşan Halil Akbunar’ın attığı golle 1-0 öne geçerken 30’da Adem Büyük penaltı noktasından skoru eşitledi ve sonucu tayin etti. Adem Büyük, bir buçuk yıl aradan sonra yeniden Yeni Malatyaspor formasıyla gol attı.

   İlk haftayı golsüz geçen Yeni Malatyaspor böylece sezonun ilk golünü de kaydetmiş oldu. Karagümrük karşısında olduğu gibi Göztepe’ye karşı da üretmekte zorlanan Yeni Malatyaspor, 14 şut attı, 1 kez isabet kaydetti. Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri geçen hafta da 20 şut denemiş ancak gol bulamamıştı.

Göztepe ise ilk yarısını etkili oynadığı maçta ikinci yarı hücumda bir nebze daha etkisiz gözüktü. İzmir ekibi 4 puana yükseldi. Göztepe üçüncü haftada Gaziantep’i konuk edecek. İlk puanını alan Yeni Malatyaspor ise üçüncü hafta maçında Trabzonspor deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatsporGöztepe
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