Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı
Süper Lig'de 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor 1-0 yendi.Yeni Malatyaspor bu sonuçla 13 maç sonra kazanmayı bildi.
Karşılaşmanın tek golü 65. dakikada Yeni malatyaspor adına Teenage Hadebe kaydetti. Yeni Malatyaspor bu galibiyetin ardından puanını 37 yaparken Alanyaspor 52 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Issam, Zeki, Adem
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar