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Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı

Süper Lig'de 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor 1-0 yendi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 18:19
Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı

Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı

   Süper Lig'de 35. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor 1-0 yendi.Yeni Malatyaspor bu sonuçla 13 maç sonra kazanmayı bildi. 

     Karşılaşmanın tek golü 65. dakikada Yeni malatyaspor adına Teenage Hadebe kaydetti. Yeni Malatyaspor bu galibiyetin ardından puanını 37 yaparken Alanyaspor 52 puanda kaldı.

   Yeni Malatyaspor gelecek hafta Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

 

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Issam, Zeki, Adem

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAytemiz Alanyaspor
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