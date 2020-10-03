Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti | Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0

Yeni Malatyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

03 Ekim 2020 Cumartesi 17:28
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti | Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti...Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0 

   Yeni Malatyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.Yeni Malatyaspor Tetteh’in 10. dakikada attığı golle öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topta savunmanın müdahalesine rağmen ayakta kalan Tetteh, takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da pozisyon bulamazken, seyir zevki oldukça düştü.

    İkinci yarı ise ilk yarıya oranla daha tempolu başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci 45 dakikada iki takım da gol atma becerisi gösteremedi. Özellikle Tetteh’in uzatma dakikalarında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ezmesi, Yeni Malatyaspor’u ikinci golden etti. İlk yarıda bulduğu golü savunmayı başaran Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 4 yaparken, Antalyaspor 7 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih (Hadebe dk. 83), Karim, Ahmed, Acquah (Ndayishimiye dk. 83), Cueva (Mustafa dk. 83), Lukoki (Zeki dk. 68), Adem, Tetteh (Kubilay dk. 90)

Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri (Podolski dk. 45), Hakan, Amilton, Mukairu (Sidney dk. 45), Fredy (Ufuk dk. 76), Jahovic (Orgill dk. 45),

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)

Son Güncelleme: 06.10.2020 18:57
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0
Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0
Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0
Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0
Beşiktaş ağır yaralı | Beşiktaş 0 -| Gençlerbirliği 1
Beşiktaş ağır yaralı | Beşiktaş 0 -| Gençlerbirliği 1
Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0
Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0
Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1
Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1
BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0
BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0
Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0
Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | 16. transferi İstanbul’da
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | 16. transferi İstanbul’da
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69- | Zenit 73
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69- | Zenit 73

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim