Yeni Malatyaspor beş maç sonra galip geldi
Karşılaşmada ikinci yarıda Yeni Malatyaspor’a 46. dakikada Kubilay ile beraberliği yakaladı.50. dakikada Kubilay Yeni malatyaspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.61. daikakda Umut Bulut durumu 3-1 yaptı.74.dakikada Mustafa Yeni malatyaspor'u 4-1 öne geçiren golü attı.Karşılaşama Yeni Malatyaspor'un 4-1 galbiyeti ile sona erdi.Bu sonucun ardından ev sahibi takım 24 puanla 10. sıraya yükselirken, konuk takım 21 puanla 16. sırada kaldı.
Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü deplasmanda Hatayspor ile; Çaykur Rizespor ise aynı gün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.