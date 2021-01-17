Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yeni Malatyaspor beş maç sonra galip geldi

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

17 Ocak 2021 Pazar 18:17
Yeni Malatyaspor beş maç sonra galip geldi

Yeni Malatyaspor beş maç sonra galip geldi

   Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Karşılaşmada ilk gol Çaykur Rizespor'dan geldi. 30. dakikada Skoda’nın penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti ve devreyi üstünlükle tamamladı.

    Karşılaşmada ikinci yarıda Yeni Malatyaspor’a 46. dakikada Kubilay ile beraberliği yakaladı.50. dakikada Kubilay Yeni malatyaspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.61. daikakda Umut Bulut durumu 3-1 yaptı.74.dakikada Mustafa Yeni malatyaspor'u 4-1 öne geçiren golü attı.Karşılaşama Yeni Malatyaspor'un 4-1 galbiyeti ile sona erdi.Bu sonucun ardından ev sahibi takım 24 puanla 10. sıraya yükselirken, konuk takım 21 puanla 16. sırada kaldı.

  Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü deplasmanda Hatayspor ile; Çaykur Rizespor ise aynı gün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor deplasmanda kazandı
Hatayspor deplasmanda kazandı
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
FTAV Antalya, Trabzonspor'la puanları paylaştı
FTAV Antalya, Trabzonspor'la puanları paylaştı
Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek oldu
Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek oldu
Yoğun kar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı
Yoğun kar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı
Gaziantep FK, HK Kayserispor'u 2*1 yendi.
Gaziantep FK, HK Kayserispor'u 2*1 yendi.
Konyaspor evinde kaybetti
Konyaspor evinde kaybetti
Fenerbahçe'den bir transfer daha
Fenerbahçe'den bir transfer daha
Fenerbahçe Beko farklı kazandı
Fenerbahçe Beko farklı kazandı
Gençlerbirliği evinde kaybetti
Gençlerbirliği evinde kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim