Yenikapı futbol sahaları Şubat'ta açılıyor.

İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanında yapılan futbol sahalarında sona yaklaşılıyor. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı tesis, futbol kulüplerinin antrenmanlarına ve Amatör Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Yenikapı Futbol Sahaları tamamlanmak üzere. Fatih sahilinde bulunan Yenikapı Etkinlik Alanında yapılan tesiste 68x105 metre ve 45x90 metre olmak üzere iki adet futbol sahası yer alıyor.

Suni çimle kaplanan ve etrafları çelik konstrüksiyon ile çevrilen sahalarda 1000 kişilik ve 400 kişilik tribünler bulunuyor. İçinde takım ve hakem soyunma odalarının, idari bölümlerin ve kafeterya ile otopark alanlarının bulunduğu tesiste inşaat çalışmaları tamamlandı.Elektrik-elektronik testlerin yapıldığı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği İBB Yenikapı Futbol Sahaları’nın tefrişat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şubat ayı içerisinde hizmete açılacak.İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait tesisler, İBB iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından işletilecek. Bölgede faaliyetlerini sürdüren spor kulüpleri ve sporcular antrenmanlarını burada yapabilecek.

İBB’nindiğer stat ve sahalarında olduğu gibi kulüplerin müsabakalarını oynayabilecekleri tesis, 68x105 metre ölçülerindeki büyük sahası ile Amatör Lig ve alt yapı maçlarına da ev sahipliği yapacak.İBB, Yenikapı’nın dışında şehrin farklı noktalarında 16 spor tesisinin yapımına da devam ediyor. 13 ilçede yapılan; yüzme havuzları, statlar ve spor komplekslerinden oluşan yeni tesislerin önemli bir kısmı bu yıl tamamlanarak İstanbulluların kullanımına sunulacak.



YAPIMI DEVAM EDEN SPOR TESİSLERİ

İLÇE TESİS

1- Adalar Heybeliada Stadı

2- Arnavutköy. Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı

3- Bağcılar Ebubekir Parkı Zeminaltı Otopark ve Kapalı Yüzme Havuzu

4- Bahçelievler. Kocasinan Stadyumu

5- Bayrampaşa. Yüzme Havuzu

6- Başakşehir Olimpiyat Alanı Ata Sporları Merkezi

7- Beyoğlu Haliç Su Sporları Merkezi

8- Eyüpsultan Silahtarağa Mah. Spor Tesisi

9- Fatih Yenikapı Futbol Sahaları

10- Gaziosmanpaşa GOP Meydan Spor Alanı (Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi)

11- Barbaros Hayrettin Paşa Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

12- Küçükköy Stadyumu

13- Güngören Güngören Mezbahanesinin Nikah Salonu, Kültür ve Spor Merkezine Dönüşümü

14- Kağıthane Yeşilce Mah. Spor Tesisi

15- Cemal Kamacı Spor Kompleksi

16- Üsküdar Küçüksu Spor Salonu

17- Sultanbeyli 75.Yıl Stadı Spor Kompleksi