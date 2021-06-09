Yenilenen İBB kortları hizmete açılıyor

İBB, yenileme çalışmasıyla kentin ihtiyacına yanıt verecek bir spor alanına dönüştürdüğü Maltepe Sahil Spor Tesisi'ndeki tenis kortlarının açılışını yapıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlemeye elverişli hale getirilen kortlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretiyle hizmete açılacak. 10 Haziran 2021’de gerçekleşecek etkinlik bir de gösteri maçına ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi’nde yenileme çalışması yürüttü. Tenis kortlarındaki dönüşüm faaliyetleri kapsamında kortların üzeri ve çevresi tamamen kapatıldı. Zeminin genişletilerek yenilendiği tesiste, ulusal ve uluslararası müsabakaların izlenebilmesi için 1056 kişilik bir tribün yapıldı. Bu eklemeyle birlikte kortlar, her türlü hava koşulunda yılın 365 günü kullanılabilir duruma getirildi. Tenise ilgi duyanlar için cazibe merkezi olacak, tenise de ilgiyi artıracak tesis, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretiyle hizmete açılacak. Farklı yaş gurubundan tenisçilerin karşılaşacağı gösteri maçına da sahne olacak etkinlik 10 Haziran 2021’de gerçekleşecek.

DÖRT MEVSİM TENİS İMKANI

Her hava koşulunda İstanbullulara tenis oynama imkanı veren tesis, pandemi kısıtlamaları nedeniyle hizmetlerine kısa süre devam edebildi. Yeniden sporseverleri ağırlamaya başlayan İBB Maltepe Sahil Spor Tesisi'ndeki çalışmalar kapsamında, merkezde bulunan beş tenis kortundan dördü, daha nitelikli hale gelmesi için bakıma alındı. Havanın açık olduğu günlerde sporcuların antrenman yaptığı, tenise ilgi duyanların eğitim aldığı kortlarda yürütülen çalışmalar, halkın bu alanları daha yoğun ve verimli kullanması için geliştirildi.

Tesisteki en önemli yenilik ise dört kortun üzerinin ve çevresinin kapatılması oldu. Kortlar; 11 metre yüksekliğe, 90 metre uzunluğa ve 37 metre genişliğe sahip, "balon" olarak da bilinen çift katmanlı hava destekli pinömatik sistem yöntemiyle kapatıldı. Maltepe’ye, dört korttaki müsabakaları aynı anda izleme olanağı sağlayan önlü-arkalı 856 kişilik koltuk ve 200 kişilik balkon kapasitesi bulunan bir de tribün kazandırıldı.

PROGRAM

Maltepe Tenis Kortları Açılışı

Tarih: 10 Haziran Perşembe

Saat:12.30

Yer: Maltepe Sahil Spor Tesisi Tenis Kortları