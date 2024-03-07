Dardanel Kadın Futbol Takımı’na Şahika Ercümen Desteği Yeşil Sahalarda Kadın Dayanışması

Dardanel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık yaratmak amacıyla üst üste ikinci sezonunda da şampiyonluğa çok yakın olan Dardanel Kadın Futbol Takımı ile serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen ve işgücüne büyük katkı sunan kadın çalışanlarını bir araya getirdi. Dünya şampiyonu Şahika Ercümen ile Dardanel’in kadın çalışanları, 1. Lig mücadelesi için Play-Off’a katılmaya hak kazanan Dardanel’in sultanlarına, Dardanel Spor Tesisleri’ndeki antrenmanda destek verdi.

Başlama vuruşunu Şahika Ercümen gerçekleştirdi

Dardanel, 8 Mart'a özel düzenlediği etkinlikte, 2021'de kurmuş olduğu kadın futbol takımına verdiği destekle dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu’nda mücadele eden Dardanel Kadın Futbol Takımı’nın geçekleştirdiği antrenman maçının başlama vuruşunu Milli sporcu Şahika Ercümen gerçekleştirdi. 40 yılı aşkın süredir kadın istihdamına verdiği önemle bilinen Dardanel, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kadınların spor dalındaki gücünü de kadın futbol takımına vermiş olduğu destekler ile ön plana çıkarıyor.

Dardanel Kadın Futbol Takımında Hedef 1. Lig

Dardanel'in Kadın Futbol Takımı, geçen sezonki mücadelesini şampiyonlukla taçlandırmış ve Kadınlar 2. Ligi’ne yükselmişti. Bu sezon da ligin bitimine 1 hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen Dardanel’in sultanları, Play Off karşılaşmaları sonucunda ilk 3’ girme başarısı göstermesi halinde ise önümüzdeki sezon Çanakkale’yi 1. Lig’de temsil edecek. Kadınlara verdiği destekler ile başarılı sonuçlar elde edilen örneklerin çoğalmasını hedefleyen Dardanel, sadece iş hayatında değil, sporda da destek verdiği kadınların başarısı ile topluma olumlu etki sağlamayı temel amaç ediniyor.

“Dardanel gibi öncü markaların destekleri örnek alınmalı”

Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımı ile gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen milli sporcu Şahika Ercümen, "Dardanel'in hem çalışanlarına hem kadın futbol takımına hem de kendisi gibi kadın sporculara verdiği destekler çok kıymetli. Bu yolculukta bu başarıların gelmesi için desteklenmemiz çok önemli. Dardanel gibi markalar, kadın sporculara ve bireysel başarıya inanarak destek veriyor. Bu tutum, diğer şirketler tarafında da örnek alınmalı. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Maç öncesi kadın sporcu arkadaşlarıma küçük bir motivasyon vermeye geldim." dedi. Ercümen, Dardanel Kadın Futbol Takımına, 1. Lige yükselmek için oynayacakları Play-Off maçlarında başarılar diledi.

Dardanel Kadın Futbol Takımı Kaptanı Betül Öncü de bugün Play-Off mücadelelerinden önce Şahike Ercümen ve Dardanel'in kadın çalışanlarının yanlarında olmasından çok mutlu olduklarını belirtti.

Geçen sene şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiklerini bu yıl da 1. Lig'e yükselmek için mücadele ettiklerini aktaran Öncü, "Bize her zaman destek veren, arkamızda olan Niyazi Önen'e, Şahika Ercümen'e, Dardanel kadın çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. Şu an Play-Off'lara kaldık. Daha da ileri gitmek istiyoruz. Dardanelspor olarak Çanakkale'yi Süper Lig'e kadar taşımak istiyoruz. Bunu yapmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız.” diye konuştu.

Dardanel, sadece iş dünyasında değil, spor alanında da genç kadınları güçlendirmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkıyor. Şirketin spor ve gençlik alanındaki yatırımları, Çanakkale'ye ve topluma olan bağlılığını göstererek "iyi ve sosyal şirket" kimliğini pekiştiriyor.