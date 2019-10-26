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Yiğidolar, Antalyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı

Demir Grup Sivasspor evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Yiğidolar, Antalyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı

Demir Grup Sivasspor evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 yendi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 17:06
Yiğidolar, Antalyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı

Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor 2-1 yendi

   Demir Grup Sivasspor evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 yendi.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlayan Demir Grup Sivasspor, 2-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.İlk yarısı golsüz geçilen maçın 51. dakikada Mustapha Yatabare'den aldığı topu çizgiye taşıyan ve içeri çeviren Fernando'nun pasını kale önünde Emre Kılınç tamamladı ve takımını öne geçiren isim oldu.77. dakikada Emre Kılınç'ın gönderdiği uzun topa güçlükle de olsa dokunan Mustapha Yatabare farkı 2'ye çıkardı.83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar Özkan hata yapmadı ve takımını umutlandırdı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Demir Grup Sivasspor, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

   Bu galibiyetin ardından puanını 15'e yükselten ev sahibi Demir Grup Sivasspor 3. sıraya yerleşirken, konuk ekip Antalyaspor 11 puanla kendisine 11. sırada yer buldu.

 Sivasspor:Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Hakan, Traore, Emre, Fernando, Yatabare.

Antalyaspor:Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Chico, Ufuk, Hakan Özmert, Doğukan, Aatıf, Mukairu.

(Beinsports)

Son Güncelleme: 26.10.2019 17:13
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