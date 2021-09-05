Yılın En Renkli Koşusu Sona Erdi
İstanbul’da yılın en renkli ve en eğlenceli koşusu Caddebostan’da gerçekleştirildi. Spor İstanbul’un düzenlediği “İstanbul’u Koşuyorum” Caddebostan Colour Run Etabı sporcuların kıyasıya rekabetine ve renkli görüntülere sahne oldu.
DERECELER ELEKTRONİK ÇİPLERLE BELİRLENDİ
Sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü. Kadınlar Genel Klasman’da 0:45:27’lik derecesiyle Selin Deniz Güney birincilik ipini göğüsledi. 0:46:22’lik derecesiyle Umahan Şahin ikinci, 0:47:46’lık derecesiyle Nurjemal Durnazarova üçüncü oldu. 0:35:56’lık süreyle günün en iyi derecesine ulaşan Metin Kuşkurdan Erkekler Genel Klasman’da birinciliği elde etti. Ege Yoldüren 0:37:26’lık derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı. Mustafa Araç ise 0:38:34’lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
BAKIRKÖY ETABI 26 EYLÜL’DE
Spor İstanbul’un organize ettiği “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri bu yıl dört etaptan oluşacak. Caddebostan Colour Run Etabı ile ikincisi tamamlanan etkinliklerin üçüncüsü 26 Eylül’de Bakırköy’de gerçekleştirilecek. “İstanbul’u Koşuyorum”un 2021’deki son etabı olan Üsküdar Etabı ise 10 Ekim’de koşulacak.