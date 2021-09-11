Y.Kayserispor 2 - Kasımpaşa 0
Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.Karşılaşmanın 33. dakikada Yukatel Kayserispor'da Bernard Mensah ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklarla geçti.90+2. dakikada Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Yukatel kayserispor puanını 7 yaparken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.
Yukatel Kayserispor:Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Mame Thiam
Yedekler:Bilal Bayazit, Onur Bulut, Manuel Fernandes, Olivier Kemen, Emre Demir, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, İlhan Parla
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Michal Travnik, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Nicolai Jörgensen, Umut Bozok
Yedekler:Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Nabil Dirar, Ryan Donk, Doğucan Haspolat, Ahmet Engi
Teknik Direktör:Cihat Arslan