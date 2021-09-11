Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Y.Kayserispor 2 - Kasımpaşa 0

 Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

11 Eylül 2021 Cumartesi 21:42
Y.Kayserispor 2 - Kasımpaşa 0

Y.Kayserispor 2 - Kasımpaşa 0

   Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.Karşılaşmanın 33. dakikada Yukatel Kayserispor'da Bernard Mensah  ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

    Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklarla geçti.90+2. dakikada Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Yukatel kayserispor puanını 7 yaparken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

Yukatel Kayserispor:Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Mame Thiam 

Yedekler:Bilal Bayazit, Onur Bulut, Manuel Fernandes, Olivier Kemen, Emre Demir, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, İlhan Parla

Teknik Direktör:Hikmet Karaman

Kasımpaşa:  Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Michal Travnik, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Nicolai Jörgensen, Umut Bozok  

Yedekler:Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Nabil Dirar, Ryan Donk, Doğucan Haspolat, Ahmet Engi

Teknik Direktör:Cihat Arslan

 

Anahtar Kelimeler:
Yukatel KayserisporKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Cup'ta finalin adı Fenerbahçe Beko- Partizan
İstanbul Cup'ta finalin adı Fenerbahçe Beko- Partizan
Beşiktaş üç puanı üç golle aldı
Beşiktaş üç puanı üç golle aldı
 Cristiano Ronaldo ilk maçında şov yaptı
 Cristiano Ronaldo ilk maçında şov yaptı
Konyaspor 3 - Altay 1
Konyaspor 3 - Altay 1
F.Karagümrük 4- A.Demirspor 0
F.Karagümrük 4- A.Demirspor 0
Eda Erdem Dündar’dan tarihi rekor
Eda Erdem Dündar’dan tarihi rekor
Istanball Cup, Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde başlıyor
Istanball Cup, Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde başlıyor
Galatasaray eski başkanı hayatını kaybetti
Galatasaray eski başkanı hayatını kaybetti
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
Hollanda 6 - Türkiye 1
Hollanda 6 - Türkiye 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim