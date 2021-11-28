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Y.Malatyaspor 0 Galatasaray 0

 Süper Lig 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

28 Kasım 2021 Pazar 20:22
Y.Malatyaspor 0 Galatasaray 0

Y.Malatyaspor 0 Galatasaray 0

   Süper Lig 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmada 20. dakikada Yeni Malatyaspor'da  Joshpin, Berkan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Yeni Malatyaspor'da Diagne'nin şutu direkten döndü.58. dakikada Galatasaray'da  Kerem Aktürkoğlu, Adem'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.69. dakikada Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar sarı kart grödü.83. dakikada Yeni Malatyaspor'da Stevie Mallan sarı kart gördü.90+5. dakikada Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun şutu üst ağlarda kaldı.90+6'da Yeni Malatyaspor'da  Kubilay Kanatsızkuş sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica kırmızı kart gördü.Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

    Bu sonuçla Galatasaray puanını 22 yaparken, Yeni Malatyaspor puanını 13 yaptı.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Wallace, Karim Hafez, Ndong, Mallan, Nshimirimana, Chouiar, Adem Büyük.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.

Süper Lig 14. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 14. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 15. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGalatasaray
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