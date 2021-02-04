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Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor

Yeni Malatyaspor deplasamnda Göztepe'ye geçit vermedi.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:32
Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor

Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor

   Yeni Malatyaspor deplasamnda Göztepe'ye geçit vermedi.Göztepe sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’a 2 kez öne geçtiği maçta puan verdi.Karşılaşmada 13. dakikada Göztepeli Ndiaye 1-0 öne geçti.Yeni Malatyaspor’da Stevie Mallan, ile 39. dakikada durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmada ikinci yarıda 73. dakikada Ndiaye durumu 2-1’e getirdi.81. dakikada Ahmet Yıldız skoru 2-2’ye getirmeyi başardı.

   Mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Yeni Malatyaspor 29 puanla 10, Göztepe de 26 puanla 11. sıraya yerleşti.

   Süper Lig’in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor’u konuk edecek. 

 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGöztepe
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