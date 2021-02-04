Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor
Yeni Malatyaspor deplasamnda Göztepe'ye geçit vermedi.Göztepe sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’a 2 kez öne geçtiği maçta puan verdi.Karşılaşmada 13. dakikada Göztepeli Ndiaye 1-0 öne geçti.Yeni Malatyaspor’da Stevie Mallan, ile 39. dakikada durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
Mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Yeni Malatyaspor 29 puanla 10, Göztepe de 26 puanla 11. sıraya yerleşti.
Süper Lig’in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor’u konuk edecek.