Y.Malatyaspor, Gaziantep FK 2-0 yendi
Süper Lig 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi.Karşılaşmanın 45. dakikasında Yeni malatyaspor Adem Büyük ile 1-0 çne geçti.karşılaşmanın ilk yarısı Yeni malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Yeni Malatyaspor 68. dakikada Benjamin Tetteh skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı siyahlılar puanını 6 yaparken Gaziantep FK , 1 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor:Abdulsamed Damlu, Oussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Rayane Aabid, Stevie Mallan, Jospin Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Benjamin Tetteh
Teknik Direktör:İrfan Buz
Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Hamza Mendyl, Stelios Kitsiou, Jefferson, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Alexander Merkel, João Figueiredo
Yedekler:Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Halil İbrahim Pehlivan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Mirza Cihan, Yusuf Türk, Kenan Özer, Torgeir Börven
Teknik Direktör:Erol Bulut