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Y.Malatyaspor, Gaziantep FK 2-0 yendi

Süper Lig 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi

28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:21
Y.Malatyaspor, Gaziantep FK 2-0 yendi

Y.Malatyaspor, Gaziantep FK 2-0 yendi

   Süper Lig 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi.Karşılaşmanın 45. dakikasında Yeni malatyaspor Adem Büyük ile 1-0 çne geçti.karşılaşmanın ilk yarısı Yeni malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında Yeni Malatyaspor  68. dakikada Benjamin Tetteh skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmadan Yeni Malatyaspor 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla sarı siyahlılar puanını 6 yaparken Gaziantep FK , 1 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor:Abdulsamed Damlu, Oussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Rayane Aabid, Stevie Mallan, Jospin Nshimirimana, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Benjamin Tetteh

Yedekler:Ahmet Eyüp Türkasla, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Didier Ndong, Osman Haqi, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör:İrfan Buz

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Hamza Mendyl, Stelios Kitsiou, Jefferson, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Alexander Merkel, João Figueiredo

Yedekler:Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Halil İbrahim Pehlivan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Mirza Cihan, Yusuf Türk, Kenan Özer, Torgeir Börven

Teknik Direktör:Erol Bulut

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGaziantep FK
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