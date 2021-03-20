Y.Malatyaspor kazanmaya hasret kaldı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük’ün ceza sahası içinde rakibine yaptığı hareket VAR sayesinde tespit edilince, hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Kenan Özer’in kullandığı penaltı vuruşu ile konuk ekip Gaziantep FK 2-1 öne geçti.80. dakikada Yeni Malatyaspor’un yine VAR kararıyla kazandığı penaltı vuruşunda Adem Büyük karşılaşmada durumu 2-2 yaptı.85. dakikada Teenage Hadebe’nin, rakibine attığı dirsek VAR sayesinde tespit edilince, Yeni Malatyaspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Gaziantep FK 47 puana, Yeni Malatyaspor ise 32 puana ulaştı.