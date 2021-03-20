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Y.Malatyaspor kazanmaya hasret kaldı

 Süper Lig’de 9 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor, 31. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

20 Mart 2021 Cumartesi 18:52
Y.Malatyaspor kazanmaya hasret kaldı

Y.Malatyaspor kazanmaya hasret kaldı

   Süper Lig’de 9 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor, 31. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında konuk takım Gaziantep FK, Muhammet Demir’in golüyle 1-0 öne geçti.Hakem Mert Güzenge VAR uyarısıyla 34. dakikada Yeni Malatya lehine penaltı verdi.Adem Büyük’ün penaltı atışı direkten döndü, ancak kaleci Günay Güvenç’in sırtına çarpan top ağlarla buluştu ve Malatyaspor karşılaşmada 1-1 beraberliği yakaladı.İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük’ün ceza sahası içinde rakibine yaptığı hareket VAR sayesinde tespit edilince, hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Kenan Özer’in kullandığı penaltı vuruşu ile konuk ekip Gaziantep FK 2-1 öne geçti.80. dakikada Yeni Malatyaspor’un yine VAR kararıyla kazandığı penaltı vuruşunda Adem Büyük karşılaşmada durumu 2-2 yaptı.85. dakikada Teenage Hadebe’nin, rakibine attığı dirsek VAR sayesinde tespit edilince, Yeni Malatyaspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

   Bu sonuçla Gaziantep FK 47 puana, Yeni Malatyaspor ise 32 puana ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGaziantep FK
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