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Yukatel Denizlipor 0 - Trabzonspor 0

 Yukatel Denizlispor evinde Trabzonspor ile berabere kalarak puanları paylaştı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:35
Yukatel Denizlipor 0 - Trabzonspor 0

Yukatel Denizlipor 0 - Trabzonspor 0

   Yukatel Denizlispor evinde Trabzonspor ile berabere kalarak puanları paylaştı.Süper Lig’e Beşiktaş mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin 2. haftada deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.Göztepe deplasmanında 5-1'lik yenilgi alan Yukatel Denizlispor'da evinde ilk puanı almak için maça çıktı.Maça etkili başlayan Denizlispor ilk yarım saatlik dilimde bulduğu net fırsatlardan faydalanamadı. Eşitliğin bozulmadığı mücadelenin 38. dakikasında Trabzonspor’da Nwakaeme, Tiago Lopes ve Aissati’nin arasından çok şık şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde Tiago Lopes’in arkadan gelerek yaptığı müdahale sonrası Trabzonspor, penaltı kazandı. Penaltı pozisyonunu VAR’da izleyen hakem Volkan Bayarslan, kararı iptal ederek oyunu yeniden başlattı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Yukatel Denizlispor kırmızı kartı da hızlı gördü.64’üncü dakikada oyuna giren Hadi Sacko, 68’de Hüseyin Türkmen’e eliyle yaptığı hareket sonrası 4 dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Kalan dakikalarda Trabzonspor eksik kalan rakibine gol atmayı başaramadı ve 1 puana razı oldu.  

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporTrabzonspor
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