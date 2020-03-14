Yukatel Denizlispor 1 - Gençlerbirliği 0

Yukatel Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.Sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Yukatel Denizlispor, aldığı galibiyetle düşme hattında uzaklaştı. Rodallega, attıüı harika golle takımını galibiyete taşıdı.Süper Lig’in 26. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Rakibi karşısında yakaladığı birçok fırsattan yaralanamayan Yukatel Denizlispor, Rodallega’nın harika golüyle sahadan galip ayrıldı.Bu galibiyetle rahat bir nefes alan Yukatel Denizlispor, düşme hattından iyice uzaklaştı. Gençlerbirliği ise düşme hattına yaklaşma korkuyu biraz olsun hissetmeye başladı.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Onazi (Muhammed Özkal dk. 90), Aissati, Recep Niyaz (Tıago Lopes dk. 82), Estupinan, Barrow (Özgür Çek dk. 76), Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan,

Bülent Uygun

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Zargo Toure, Flavio da Silva, Berat Ayberk Özdemir (İlker Karakaş dk. 76), Fabricio Jesus (Sami Gökhan Altıparmak dk. 85), Mats Seuntjens (Rahmetullah Berişbek dk. 76), Santos Candeias, Stephane Sessegnon, Yann Sio

Yedekler: Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Mattıas Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Ömer Alper Tatlısu,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Onazi, (Denizlispor), Fabrıcıo Jesus, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Gol: Rodallega (dk. 54) (Denizlispor)