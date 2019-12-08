Yukatel Denizlispor, M.Başakşehir'i elinden kaçırdı

Yukatel Denzilispor evinde oynadığı karşılaşmada Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig 14. haftasında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, zorlu Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oldu ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 54. dakikasında Gael Clichy’nin pasını değerlendiren Edin Visca, Başakşehir’i 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Ancak golün şokunu çabuk atlatan ev sahibi Denizlispor, dakikalar 60’ı gösterirken Modou Barrow’un golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Beraberlik golünden sonra üstünlük için bastıran Denizlispor, 90+6’da yine Barrow ile gole çok yaklaştı ancak takımının tek golünü atan Gambiyalı futbolcu direği geçemedi.

Denizlispor’un üstün bir futbol sergilediği ve birçok net fırsattan yararlanamadığı maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Başakşehir, Denizlispor beraberliği ile 26 puana ulaşırken Denizlispor puanını 18 yaptı.

Denizlispor gelecek hafta Trabzonspor’a konuk olurken Medipol Başakşehir sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

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