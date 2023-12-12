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Yumrukçu başkan Faruk Koca ve ekibi tutuklandı

Yanında yardımcıları ve ekibiyle birlikte futbol hakemi  Halil Umut Meler'i yumrukla yere deviren yardımcılarının da temelerle saldırdığı Faruk Koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Aralık 2023 Salı 11:18
Yumrukçu başkan Faruk Koca ve ekibi tutuklandı







Yumrukçu başkan Faruk Koca ve ekibi tutuklandı



Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen, bir dönem Fair Play ödülü verilen Faruk Koca ile ekibinden iki kişi sabah çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak hapse konuldu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca ve Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin tutuklandığını açıkladı. 

Adalet Bakanı Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna  aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.  Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır. 

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. 


MİLYONLARCA İNSAN YANLIŞ GÖRMÜŞ | YUMRUK DEĞİL TOKAT ATMIŞ


Hakemi yumruklamıştı: Faruk Koca’nın ifadesi ortaya çıktı!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" diyerek kendini savundu.

Anahtar Kelimeler:
Faruk KocaAnkaragücü
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