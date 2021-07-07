Zamansız, Tanımsız, Sınırsız bir Gurur Tablosu: “Vakt-i Fener”

1907 yılında Moda Beşbıyık Sokak 3 numaralı evde toplanan üç arkadaş Necip Okaner, Ziya Songülen ve Ayetullah Bey ile başladı Fenerbahçe’nin hikayesi...

114 yıllık geçmişinde, bu hikayenin ardından 1912 yılındaki ilk şampiyon takımdan 3 Mayıs 1918 tarihinde Anafartalar Kahramanı Ordu Kumandanı Mustafa Kemal’in kulüp binasına ziyaretine, 1932 yılındaki Kuşdili yangınından 103 gollü şampiyonluğa, 2011 yılında milyonlarca Fenerbahçe taraftarının dönemin Başkanı Aziz Yıldırım’ın önderliğinde kulüpleriyle birlikte ortaya koydukları büyük direnişe ve 2014 yılındaki Adalete Fener Yak’a kadar yaşanan yüzlerce tarihi anın her biri milyonların “Vakt-i Fener”i oldu.

Fenerbahçe tarihinin dönüm noktaları tek bir eserde

Fenerbahçe tarihinin dönüm noktalarını tek bir eserde birleştiren “Vakt-i Fener”in kronolojik hikayesi, sanatçı Burak Karavit tarafından saat mekanizması yönünde işleyen bir sistem ile tek bir kanvas üzerinde oluşturuldu. Bu sisteme göre saat 12.00 pozisyonunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün doğuşu ile başlayıp tarihe geçen hikayelerle devam eden eser, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yine aynı noktada birleşiyor.

“Böyle bir eseri taraftarlarımızla buluşturmak bize gurur veriyor”

Bu eser, kurulduğu günden bu yana hikâyesiyle bir spor kulübünün çok ötesinde anlamlar ifade eden, dününden aldığı güç ve duruşla yarınlara fener olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eşsiz tarihini anlatırken görkemli yarınlarına da rehberlik yapacak bir niteliğe sahip…

Bir ilki gerçekleştirdikleri için Fenerbahçeliler adına gururlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eserle ilgili şunları söyledi: “Vakt-i Fener, 1907’de Kadıköy’e dikilen fidanın, dallarını dünyaya açan asırlık bir çınar oluşunu görsel bir hikaye ile anlatıyor. Mutluluklarımız, şampiyonluklarımız, sayılarımız, gollerimiz, hüzünlerimiz, heyecanlarımız, kayıplarımız, ilklerimiz, aşklarımız ile hayat içerisinde Fenerbahçe ile oluşturduğumuz anılardır. Bizim görevimiz ise bu anlamlı tarihi gençlerimiz ile paylaşmak. O nedenle bu projenin bitmiş halini görmek bu yoldaki inancımızı ve mutluluğumuzu artırdı. Milyonların içinde var olan ‘Vakt-i Fener’ini anlatan böyle bir eseri taraftarımızla buluşturmak bize gurur veriyor.”

6 bin 600 adet görselle Fenerbahçe logosu oluşturuldu

Konsept üzerine çalışan mix media/kolaj sanatçısı Burak Karavit, yapımı bir yıl süren eser için Fenerbahçe Spor Kulübü arşivinden almış olduğu bir milyon 676 bin fotoğraf ve 400 bine yakın yardımcı görsel arasından seçtiği 880 adet fotoğraf ile eserin iki boyutlu kısmını oluşturdu. Sanatçının eserin kalbi diye adlandırdığı orta bölümü ise 3D Lenticular tekniği ile tasarlandı. Eserin ortasında yer alan bu üç boyutlu alan soldan sağa işleyen (Akan Görüntülü / Flip Animation) bir kinetiğe sahip. Bu tasarıma göre 6600 adet görselle kolaj tekniği ile oluşturulan Fenerbahçe logosu 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüşüyor.

Kuşdili yangını ve Gazi Mustafa Kemal’in bağışı

Eserdeki önemli detaylara ilişkin sanatçı Burak Karavit, “Fenerbahçe’nin tarihindeki yüzlerce özel hikayenin arasında bana göre Kuşdili yangını en üzücü olanı. 25 senelik mazisi olan bir spor kulübünün o zamana kadar kazandığı tüm kupaların, şiltlerin, resmî kağıt, yazışmaların ve fotoğrafların bu üzücü olayda yanıp, kül olması beni çok derinden etkiledi. Elimde Kuşdili Lokali’nin yangın sonrasında çekilmiş ve binanın sadece ufak bir kısmını gösteren siyah-beyaz bir fotoğrafı vardı. Mevcut olan fotoğrafı restore edip renklendirdikten sonra fotoğraftaki orijinal panel dokularını kullanarak binanın resimde olmayan kısmını, yapay zeka, doku transferi ve airbrush tekniği kullanarak yeniden inşa ettim. Fenerbahçe Kulübü’nün yaşadığı bu talihsiz yangın olayında tüm Türkiye’nin el birliğiyle yapmış olduğu para yardımları da gözümden kaçmayan diğer bir ayrıntıydı. Fakat en önemlisi ise Gazi Mustafa Kemal’in yangın sonrasında 500 TL gibi yüksek bir rakamı Fenerbahçe Kulübü’ne bağışlıyor olmasıydı. Binanın tam önüne yerleştirdiğim ve elinde 7 Haziran 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ni tutan gazete dağıtan çocuk, bu olaya en önemli göndermedir” dedi.

Projenin fikir liderlerinden USA Fenerbahçe Derneği Başkanı Fatih Akarsu projeyle ilgili; “Hayata geçirdiğimiz bu proje ile 114 yıllık tarihi unutulmaz bir sanat eserine dönüştürdük. Bu anlamlı proje ile aslında çok önemli bir tarihe de ışık tutuyoruz. Projemizin tüm derneklerimiz için de ufuk açıcı bir örnek olacağını düşünüyoruz” dedi.

Eserde bütün hikaye tek tek renklendirildi

Burak Karavit’in Fenerbahçe arşivinden kullanmış olduğu görsellerin yüzde 65’i siyah-beyaz ve karta baskıdan oluşuyor. O devirlerde de hayatın renkli olduğuna dikkat çeken sanatçı, elindeki siyah-beyaz fotoğrafları yine kendine has tarzı ile airbrush tekniği kullanarak en doğal ve orijinal görüntüleriyle tek tek renklendirdi. En yenisi 65 senelik, en eskisi 115 senelik olan bu karta baskı görsellerin büyük bir kısmı zaman aşımından tahribata uğramıştı. Sanatçı eserindeki birbirinden bağımsız bu hikayeleri oluşturmadan evvel eldeki hasar görmüş bütün görsellerin dijital restorasyonunu da gerçekleştirdi.