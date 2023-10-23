Zeytinburnu'nda 2023 kişi Cumhuriyet için koştu

14. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda 2023 Kişi Yarıştı

Yarışmada 29 dakika 44 saniye ile Genel Klasman Erkekler kategorisinde Ömer Amaçtan, Genel Klasman Kadınlar kategorisinde ise 34 dakika 3 saniye ile Gamze Bulut Duvar altın madalyayı kazandı.

Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu, Kazlıçeşme Abay Caddesi’nde Sabah 09.00’da başladı. 2 bin 23 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 14. Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’nun startını Başkan Ömer Arısoy verdi.

Vatandaşların koşuya yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Ömer Arısoy, “Zeytinburnu 14’üncü Cumhuriyet Koşusu’ndayız. Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet’imizin 100. yılı. Daha büyük bir coşkuyla, bütün Zeytinburnu’ndaki sivil toplum kuruluşlarımız, sporcularımız ile koşuyoruz. Biraz önce yarış başladı. Şu anda 2023 kişi koşuyor. Allah, yarışın huzurla tamamlanmasını nasip etsin. Cumhuriyetimiz ilelebet bu topraklarda payidar olsun. Bu yıl 100’üncü yıl olması nedeniyle hemşerilerimizin ilgisi daha yoğun. Bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

“PARKUR ZORDU, İNİŞLİ, ÇIKIŞLIYDI AMA EĞLENCELİYDİ”

Kadınlarda 34 dakika 3 saniye ile birinci gelen Gamze Bulut Duvar, “Çok mutluyum. Bu yıl Olimpiyat senesi bizim için çok iyi bir hazırlık süreci oluyor. 10 kilometreyi biz antrenman niyetine koşuyoruz. Semra arkadaşım da 3 bin engel kilometreye koşuyor. Çok güzel bir organizasyon. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı olduğu için vazgeçmek istemedik, koşmak istedik. Parkur zordu, inişli, çıkışlıydı ama eğlenceliydi.” şeklinde konuştu.

29 dakika 44 saniye ile arkadaşıyla birinciliği paylaşan sporcu Ömer Amaçtan, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına özel bir farkındalık olsun. Biz dedik ki bu işi Türk sporu kazansın. Türk sporcuları bir yerine 1-2 gitsin diye farkındalık oluşturduk. Benim takım arkadaşım. Çok mutluyuz biz bu işi 10 yıldır profesyonel şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza attık.” ifadelerini kullandı.



“SON 50 METRE EL ELE TUTTUK”

Birinciliği arkadaşı ile paylaşan Ramazan Baştuğ, “Biz buna yarıştan önce karar verdik. 1’inci ve 2’inci olduğumuzu düşünüyorduk. Çünkü bunu istatistikler gösteriyor. 1-2 olalım dedik. Çizgiye el ele girelim dedik. Son 50 metre el ele tuttuk. Çok mutlu olduk” cümlelerini kullandı.

Koşu sonrasında koşuda derece yapan sporculara altın madalyaları ile kupaları verildi.