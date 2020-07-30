Ziraaat Türkiye Kupası Trabzonspor'un

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazandı. 2009-2010'dan sonra ilk Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'a kupayı 25'te Abdülkadir Ömür ve 90+10'da Sörloth'un golleri getirdi.Karşılaşmanın 19.dakikasında sağ kanattan gelen pası uygun durumda önünde bulan Bakasetas sağ ayağıyla vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı.25. dakikada Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor 1-0 önde! Sörloth'un sol kanattan yaptığı ortasına arka direkte hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu ağlarla buluştu.İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Alanyaspor'da Cisse topla buluşmak üzereyken son anda ayak koyan Campi tehlikeyi önledi.64. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptıpı ortasına uzak köşede kafayı vuran Bilal'in şutu az farkla auta gitti.77. dakikada Trabzonspor'da Novak bir sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde gerçekleştirilen Novak maça devam edemedi. Sedyeyle ambulansa götürülen Novak'ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.90+10. dakikada Trabzonspor'da son sözü Alexander sörloth söyledi: 2-0.Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Trabzonspor 10 yıl aradan sonra tekrar Ziraat Türkiye Kypası sahibi oldu.

Trabzonspor daha önce 1977, 1978, 1984, 1992, 1995, 2003, 2004 ve 2010'da kupayı kazanmıştı.