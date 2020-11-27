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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.T

27 Kasım 2020 Cuma 18:33
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

  Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan mücadeleler 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak. 4. turda tur atlayan 26 takımın yanı sıra geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Trabzonspor ve Avrupa Kupaları’nda mücadele etme hakkı kazanan M.Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yer aldığı kura 32 takımla çekildi. Statü gereği 16 takım seri başı olurken, karşılaşmalar seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

    Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hazır bulundu.

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep FK - Kocaelispor
Başakşehir - Turgutluspor

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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