Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan mücadeleler 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak. 4. turda tur atlayan 26 takımın yanı sıra geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Trabzonspor ve Avrupa Kupaları’nda mücadele etme hakkı kazanan M.Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yer aldığı kura 32 takımla çekildi. Statü gereği 16 takım seri başı olurken, karşılaşmalar seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hazır bulundu.

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Rizespor - Eskişehirspor



Beşiktaş - Tarsus İdmanyurduGalatasaray - Darıca GençlerbirliğiAlanyaspor - AdanasporGöztepe - BursasporFenerbahçe - Karacabey BelediyesporGençlerbirliği - TuzlasporGaziantep FK - KocaelisporBaşakşehir - Turgutluspor