Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
59. Ziraat Türkiye Kupasını finalde Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş kazandı.Karşılaşma golle başladı.3. dakika Beşiktaş Josef ile skoru 1-0 öne geçti.Maçın 30. dakikasında Beşiktaş Rosier'in golü ile skoru 2-0 yaptı.İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor skoru kendi lehine düzeltmek adına çok çalıştı ancak karşılaşmayı siyah beyazlı ekip 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Göztepe’yi yenerek Süper Lig’de şampiyonluğun ilan eden Beşiktaş 3 gün arayla aynı statta ikinci kupasını da kazanmış oldu.Beşiktaş 5. turdan itibaren katıldığı kupada Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir’i eleyerek finale kalmıştı.
Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşamasının ardından bu sezon da aynı başarısını tekrarladı ve tarihinde 3. kez “duble” yaptı.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamnin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Podolski.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin