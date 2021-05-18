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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

59. Ziraat Türkiye Kupasını finalde Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş kazandı.

18 Mayıs 2021 Salı 22:36
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
   59. Ziraat Türkiye Kupasını finalde Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş kazandı.Karşılaşma golle başladı.3. dakika Beşiktaş Josef ile skoru 1-0 öne geçti.Maçın 30. dakikasında Beşiktaş Rosier'in golü ile skoru 2-0 yaptı.İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor skoru kendi lehine düzeltmek adına çok çalıştı ancak karşılaşmayı siyah beyazlı ekip 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

   Göztepe’yi yenerek Süper Lig’de şampiyonluğun ilan eden Beşiktaş 3 gün arayla aynı statta ikinci kupasını da kazanmış oldu.Beşiktaş 5. turdan itibaren katıldığı kupada Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir’i eleyerek finale kalmıştı.

   Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı izledi.

   Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşamasının ardından bu sezon da aynı başarısını tekrarladı ve tarihinde 3. kez “duble” yaptı.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamnin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Podolski.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyaspor
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