Ziraat Türkiye Kupası DG Sivasspor'un

60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nı'u 3-2 yenen DG Sivasspor kazandı.60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, İstanbul’da karşı karşıya geldi.Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında DG Sivaspor 3-2 üstün ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.Karşılaşmanın 33. dakikasında Kayserispor, Ramazan'ın golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. dakikada DG Sivasspor, Appindangoye ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı.Uzatma dakikalarına geçildi.Uzatma dakikalarında 95. dakikada DG Sivasspor, Max Gradel ile 2-1 öne geçti. 107. dakikada Kayserispor, İlhan Parlak ile skoru 2-2 yaptı.113'. dakikada DG Sivasspor, Kayode ile 3-2 öne geçti.Karşılaşmadan DG Sivasspor 3-2 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek, Mame Thiam